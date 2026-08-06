В России запретили некоторые машины из Китая как небезопасные

«Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что несоответствия обнаружены в тормозной системе, рулевом управлении, креплении ремней безопасности, «тревожной кнопке» ГЛОНАСС, а также оснащении задними и боковыми защитными устройствами.

Уточняется, что проблемы были выявлены в ходе внеплановых проверок. В результате производители получили предписания с требованием устранить выявленные неисправности.

До того времени, пока требования ведомства не будут выполнены, в России запрещено продавать опасные грузовики. Также производители обязаны объявить сервисную кампанию для уже реализованной техники.

Запрет распространяется на модели Dongfeng DFV4198 и DFV KC, а также Zoomilion ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4.

Читайте также: