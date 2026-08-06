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Опубликовано 06 августа 2026, 10:05
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В России запретили некоторые машины из Китая как небезопасные

Под ограничение попали грузовики Dongfeng и Zoomilion
В РФ машины двух марок из Китая признали небезопасными и запретили. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило, что из-за несоответствия требованиям безопасности на территории России ограничен выпуск в обращение некоторых грузовых автомобилей марок Dongfeng и Zoomilion.
В России запретили некоторые машины из Китая как небезопасные
РИА Новости / Виктор Толочко

«Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что несоответствия обнаружены в тормозной системе, рулевом управлении, креплении ремней безопасности, «тревожной кнопке» ГЛОНАСС, а также оснащении задними и боковыми защитными устройствами.

Уточняется, что проблемы были выявлены в ходе внеплановых проверок. В результате производители получили предписания с требованием устранить выявленные неисправности.

До того времени, пока требования ведомства не будут выполнены, в России запрещено продавать опасные грузовики. Также производители обязаны объявить сервисную кампанию для уже реализованной техники.

Запрет распространяется на модели Dongfeng DFV4198 и DFV KC, а также Zoomilion ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4.

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Автор:Светлана Ходос
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