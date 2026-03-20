BYD внезапно рвётся в бестселлеры, но не в Китае

Сообщается, что с начала года узбеки купили 57 512 автомобилей локальной сборки, из которых 4 621 пришлось на BYD. Это обеспечило бренду рост на 61,5% по сравнению с январём и февралём 2025 года, а также второе место по объёму продаж — впереди оказался только Chevrolet с его «бюджетниками» Cobalt и Damas.

В Китае же спрос на технику BYD по итогам февраля сократился на 64,3%, до 68 623 машин. В результате марка опустилась на рынке Поднебесной на четвёртое место, пропустив вперёд Geely, Volkswagen и Toyota.