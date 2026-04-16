Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожник

Опубликовано 16 апреля 2026, 16:021 мин.
Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожникКорейцы предложили россиянам семиместный Rexton
В России бывший SsangYong объявил старт продаж нового внедорожника. В дилерских центрах южнокорейского производителя KGM появилась семиместная версия рамного полноразмерного внедорожника Rexton. Покупателям модель предложена исключительно в переднеприводном исполнении и в трёх комплектациях: Оптимум, Премьер и Экстра.
KGM
Под капотом флагмана установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 225 л. с. и 350 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Привод — полный, с понижающим рядом.
Топовой версии Экстра дополнительно положены третий ряд сидений, люк в крыше, память настроек водительского кресла и боковых зеркал. Помимо этого, в отделке салона семиместного автомобиля использовались кожа и замша.
Цены на новую семиместную модификацию KGM Rexton начинаются от 6 495 000 рублей.
Также уточняется, что оснащение среднего варианта Премьер расширено за счёт боковых порогов и новых шильдиков.
Автор:Светлана Ходос
