Опубликовано 24 марта 2026, 12:51
Чиновникам на Шри-Ланке рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Соответствующие рекомендации опубликовали власти Шри-Ланки
Госслужащим порекомендовали отказаться от машин и не пользоваться лифтами. Ближневосточный конфликт привёл к дефициту топлива и энергоносителей в ряде стран. Так, правительство Шри-Ланки утвердило перечень антикризисных рекомендаций для чиновников, также на острове частично отключили уличное освещение и ввели систему распределения бензина.
РИА Новости / Олег Ласточкин

Так, власти разослали госучреждениям указания по сокращению использования транспорта и электроэнергии, а также принять меры по снижению потребления топлива.

Служащим, например, рекомендовано отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта для поездок на работу. Кроме того, не рекомендуется использование кондиционера и электрического освещения, запрещено смотреть телевизор на рабочем месте, а вместо лифтов чиновникам советуют пользоваться лестницами.

Кроме того, для экономии электроэнергии власти приняли решение частично отключить уличное освещение в районах, где не требуется повышенный уровень безопасности.

Также власти Шри-Ланки ввели систему распределения автомобильного топлива по регистрационным номерам машин.