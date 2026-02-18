В России не разрешат разбавлять бензин спиртом

В России не разрешат разбавлять бензин спиртомРосстандарт не планирует менять действующие стандарты
Согласно действующим нормам, в бензине должно содержаться не более 5% этанола, но на фоне внеплановых остановок НПЗ и дефицита топлива в стране власти задумались над пересмотром регламента и предложили увеличить долю спирта в АИ-92 до 10%.
Первым шагом к реализации плана должна была стать отмена акциза на этиловый спирт, предназначенный для выпуска «горючего» для автомобилей. Соответствующие поправки Госдума одобрила в ноябре 2025 года, но решение по снижению качества топлива принято не было.
К слову, авторы нововведения заявили, что большая часть современных автомобилей способна ездить на бензине с высоким содержанием этанола.
Позднее Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой проверить возможность использования бензина с повышенным содержанием этилового спирта на автомобилях, которые собирают и продают на территории России.