В России не разрешат разбавлять бензин спиртом

Согласно действующим нормам, в бензине должно содержаться не более 5% этанола, но на фоне внеплановых остановок НПЗ и дефицита топлива в стране власти задумались над пересмотром регламента и предложили увеличить долю спирта в АИ-92 до 10%.

Первым шагом к реализации плана должна была стать отмена акциза на этиловый спирт, предназначенный для выпуска «горючего» для автомобилей. Соответствующие поправки Госдума одобрила в ноябре 2025 года, но решение по снижению качества топлива принято не было.