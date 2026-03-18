Опубликовано 18 марта 2026, 14:131 мин.
Дилеры Geely перестали обслуживать «серые» машины в одной странеПроизводитель запретил официалам ремонтировать «серые» автомобили
Дилеры Geely перестали обслуживать «серые» машины в одной стране. Китайский автогигант Geely разослал своим дилерским центрам в Белоруссии распоряжение прекратить обслуживание автомобилей, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта.
По предварительным данным, таким образом в компании пытаются застраховаться от претензий, связанных с неправильным подбором запчастей. В ряде случаев детали, которые в автосалоне подобрали по VIN-номеру, не подходили.
Тем временем китайский автопроизводитель завершил поставки большого кроссовера Geely Okavango на российский рынок. Причины подобного решения не сообщаются, а в самой компании эту информацию не подтвердили.
В марте Geely объявил российские цены на обновлённый флагманский кроссовер. Китайский производитель представил на российском рынке рестайлинговый паркетник Monjaro в начальной комплектации Люкс. Покупателям автомобиль предложен с единственным двигателем и с широким набором систем безопасности и опций комфорта.
Источник:ABW
Автор:Светлана Ходос