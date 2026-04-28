Дилеры призвали ввести «цифровой паспорт» автомобилей

Опубликовано 28 апреля 2026, 11:501 мин.
Дилеры призвали ввести «цифровой паспорт» автомобилейОтдельная база позволит повысить прозрачность сделок на вторичном рынке и снизить риск мошенничества
Дилеры призвали ввести «цифровой паспорт» на машины. В Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) выступили с инициативой разработки федерального закона, согласно которому должна быть создана единая база данных обо всех транспортных средствах на территории страны. Продавцы заявили, что это должно повысить прозрачность сделок на вторичном рынке и обезопасить покупателей, пишет RG.RU.
Ведомости/PhotoXPress.ru
Согласно предложению, в «цифровой паспорт» должны быть занесены все основные данные на автомобили: реальный пробег, история ремонта и обслуживания, данные о владельцах, происшествиях и ДТП, залогах и арестах.
По мнению главы ассоциации Алексея Подщеколдина, нововведение позволит покупателям получать максимальное количество информации об автомобиле перед сделкой, и при этом не искать её в разных источниках.
«Расширение цифрового паспорта транспортного средства позволит покупателям заранее получить полную информацию о интересующей машине перед сделкой. Это снизит уровень мошенничества на вторичном рынке и упростит проверку технического состояния и истории обслуживания», — подчеркнул президент РОАД.
Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
Автомобильные новости
