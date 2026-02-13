Новости
Эксперт назвал последствия запрета BMW на экспорт машин из Китая в Россию

Ранее баварцы запретили китайскому подразделению ввозить машины в нашу страну
Эксперт объяснил, чем грозит запрет импорта машин BMW из КНР в РФ. Немецкий концерн признал, что автомобили BMW продаются в нашей стране и поставляются по схеме параллельного импорта, однако категорически запретил своему китайскому подразделению отправлять автомобили на территорию России. В результате, по мнению директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, которые приводит RG.RU, поставки машин могут сократиться.
«Данный бренд — один из самых популярных среди параллельного и альтернативного импорта. Если такая ситуация возникнет и поставки машины марки BMW сократятся, то на рынке возникнет дефицит, что неминуемо приведёт к увеличению стоимости этих авто. Мы, конечно, внимательно будем наблюдать за развитием событий. Безусловно, встаёт вопрос, почему они только сейчас решили заняться ограничениями», — сообщил эксперт.

По мнению Иванова, причина заключается в высоком спросе на немецкие автомобили со стороны россиян. По итогам 2025 года он оставался стабильным, и BMW стал одним из наиболее востребованных у россиян брендов, которые не поставляются официально.

Он напомнил, что в прошлом году продажи BMW в России выросли на 42% по сравнению с 2024-м, а россияне купили 16 742 транспортных средства.

«Не исключено, что уже в ближайшее время мы увидим последствия таких действий», — заключил эксперт.