Эксперт назвал последствия запрета BMW на экспорт машин из Китая в Россию

Эксперт назвал последствия запрета BMW на экспорт машин из Китая в РоссиюРанее баварцы запретили китайскому подразделению ввозить машины в нашу страну
«Данный бренд — один из самых популярных среди параллельного и альтернативного импорта. Если такая ситуация возникнет и поставки машины марки BMW сократятся, то на рынке возникнет дефицит, что неминуемо приведёт к увеличению стоимости этих авто. Мы, конечно, внимательно будем наблюдать за развитием событий. Безусловно, встаёт вопрос, почему они только сейчас решили заняться ограничениями», — сообщил эксперт.
По мнению Иванова, причина заключается в высоком спросе на немецкие автомобили со стороны россиян. По итогам 2025 года он оставался стабильным, и BMW стал одним из наиболее востребованных у россиян брендов, которые не поставляются официально.
Он напомнил, что в прошлом году продажи BMW в России выросли на 42% по сравнению с 2024-м, а россияне купили 16 742 транспортных средства.
«Не исключено, что уже в ближайшее время мы увидим последствия таких действий», — заключил эксперт.