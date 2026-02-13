Эксперт назвал последствия запрета BMW на экспорт машин из Китая в Россию

«Данный бренд — один из самых популярных среди параллельного и альтернативного импорта. Если такая ситуация возникнет и поставки машины марки BMW сократятся, то на рынке возникнет дефицит, что неминуемо приведёт к увеличению стоимости этих авто. Мы, конечно, внимательно будем наблюдать за развитием событий. Безусловно, встаёт вопрос, почему они только сейчас решили заняться ограничениями», — сообщил эксперт.

По мнению Иванова, причина заключается в высоком спросе на немецкие автомобили со стороны россиян. По итогам 2025 года он оставался стабильным, и BMW стал одним из наиболее востребованных у россиян брендов, которые не поставляются официально.