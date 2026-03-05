В одном из регионов запретили парковаться у главного цветочного рынка

В ведомстве напомнили, что в преддверии длинных выходных пробки на дорогах мегаполиса традиционно увеличатся, особенно на наиболее популярных направлениях.

«Движение в праздничные выходные будет плотнее обычного. В преддверии Международного женского дня важно всё успеть, в том числе купить цветы и подарки. По прогнозу аналитиков ЦОДД, с 6 по 8 марта количество машин на дорогах вырастет более чем на 2% по сравнению с периодом с 27 февраля по 5 марта», — говорится в сообщении ведомства.