В одном из регионов запретили парковаться у главного цветочного рынка

В одном из регионов запретили парковаться у главного цветочного рынкаСтоличный Дептранс заявил о введении временных ограничений
В ведомстве напомнили, что в преддверии длинных выходных пробки на дорогах мегаполиса традиционно увеличатся, особенно на наиболее популярных направлениях.
«Движение в праздничные выходные будет плотнее обычного. В преддверии Международного женского дня важно всё успеть, в том числе купить цветы и подарки. По прогнозу аналитиков ЦОДД, с 6 по 8 марта количество машин на дорогах вырастет более чем на 2% по сравнению с периодом с 27 февраля по 5 марта», — говорится в сообщении ведомства.
Для обеспечения «безопасности и удобства» горожан в центре организации планируют полностью запретить парковку в районе Рижского рынка, который считается наиболее «пробочным» местом города.
Так, на дублёре Третьего транспортного кольца у дома 88с1 по проспекту Мира забудет введено ограничение на стоянку автомобилей, которое будет действовать в период с 00:01 6 марта до 20:00 8 марта.
Уточняется, что в этом время нельзя будет не только приехать за цветами на личном транспорте, под запрет также попадёт стоянка такси.