Новости
Опубликовано 05 марта 2026, 18:47
1 мин.

Названы основные проблемы немецкого автопрома

Эксперт указал на слабые места «традиционных» автопроизводителей
Эксперт Шуларик назвал основные проблемы немецкого автопрома. Сегодня крупнейшие европейские автопроизводители — Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz — столкнулись с серьёзными проблемами на большинстве мировых рынков. В результате они вынуждены будут кардинально изменить нынешнюю структуру своего бизнеса, говорится в исследовании президента Кильского института мировой экономики Морика Шуларика. Сам документ имеется в распоряжении Quto.ru.
Названы основные проблемы немецкого автопрома
РИА Новости / Евгений Одиноков

«Главный вызов — смещение центра добавленной стоимости. Сегодня конкуренция идёт в большей степени не в железе, а в софте, технологиях батарей (в случае электрокаров), экосистемах и пользовательском опыте. Китайские производители быстрее интегрируют цифровые сервисы, экологичность, продвинутые системы помощи водителю. В этом сегменте традиционные автоконцерны исторически слабее, поскольку их культура строилась вокруг инжиниринга ДВС и механики», — пояснил эксперт.

Помимо этого, себестоимость производства автомобилей на территории Европы достаточно высокая, на затраты влияют также глобальные цепочки поставок, санкционные и тарифные риски, жёсткая регулировка ЕС по уровню выбросов.

Материалы по теме

«Параллельно усиливается конкуренция за рынок электромобилей, где маржинальность пока ниже, чем у классических моделей», — отметил Шуларик.

Несмотря на то, что у немцев остаются достаточно сильные позиции: бренд, репутация, лояльная аудитория и мощная инженерная школа, им придётся смещать внимание в сторону цифровизации и разработок ИИ.