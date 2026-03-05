Названы основные проблемы немецкого автопрома

«Главный вызов — смещение центра добавленной стоимости. Сегодня конкуренция идёт в большей степени не в железе, а в софте, технологиях батарей (в случае электрокаров), экосистемах и пользовательском опыте. Китайские производители быстрее интегрируют цифровые сервисы, экологичность, продвинутые системы помощи водителю. В этом сегменте традиционные автоконцерны исторически слабее, поскольку их культура строилась вокруг инжиниринга ДВС и механики», — пояснил эксперт.

Помимо этого, себестоимость производства автомобилей на территории Европы достаточно высокая, на затраты влияют также глобальные цепочки поставок, санкционные и тарифные риски, жёсткая регулировка ЕС по уровню выбросов.