Эксперт озвучил основную проблему российского автомобильного рынка

Решение проблемы Целиков видит в скорейшем насыщении рынка машинами по доступным ценам. Он обратился производителям с призывом действовать без промедления. Даже с учётом нынешнего уровня покупательской способности россиян, появление в продаже доступных автомобилей может подстегнуть рынок, а это дополнительные 150–200 тысяч реализованных машин каждый год, подытожил аналитик.