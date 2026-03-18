Выяснилось, что чаще ломается в автомобилях россиян

Выяснилось, что чаще ломается в автомобилях россиянНазваны наиболее распространённые возрастные поломки автомобилей
Наиболее распространённой возрастной проблемой у автомобилей оказались износ элементов подвески, замена сайлентблоков и шаровых опор. Проблема заключается в естественном износе резиновых деталей, который усугубляется климатическими особенностями и поездкам по плохим дорогам.
Проблему можно заметить на слух: в салоне появляется стук в районе колёс. Устранение же неисправности, в среднем, стоит 12,5 тыс. рублей.
Кроме того, нередко из строя выходят свечи и катушки зажигания. Дело в том, что водители не привыкли менять деталь каждые 5—7 тыс. км и ездят на изношенных свечах до тех пор, пока мотор не начинает троить. Но с возрастом такой подход чреват более сложным и дорогостоящим ремонтом со средним чеком около 10 тыс. рублей.
В тройку лидеров также входит течь масла. Причин может быть несколько, но зачастую сальники, патрубки и прокладка клапанной крышки со временем теряют свои свойства и дубеют. Устраняется проблема, как правило, за 7,5 тыс. рублей.
Исследование проводилось в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Краснодаре и других крупных российских городах.
