Опубликовано 18 марта 2026, 18:30
Выяснилось, что чаще ломается в автомобилях россиян

Названы наиболее распространённые возрастные поломки автомобилей
Стало известно, что чаще всего ломается в машинах россиян. Российский автопарк продолжает стремительно стареть, а вместе с увеличением среднего возраста транспортных средств меняется и характер поломок. Если ещё пару лет назад водители заезжали в техцентр для проведения планового ТО, то сегодня основной поток обращений связан с возрастными неисправностями. Эксперты компании Uremont проанализировали причины обращений россиян в автосервисы и составили перечень наиболее популярных «болячек» у техники в возрасте от 5 до 10 лет.
PhotoXPress.ru

Наиболее распространённой возрастной проблемой у автомобилей оказались износ элементов подвески, замена сайлентблоков и шаровых опор. Проблема заключается в естественном износе резиновых деталей, который усугубляется климатическими особенностями и поездкам по плохим дорогам.

Проблему можно заметить на слух: в салоне появляется стук в районе колёс. Устранение же неисправности, в среднем, стоит 12,5 тыс. рублей.

Кроме того, нередко из строя выходят свечи и катушки зажигания. Дело в том, что водители не привыкли менять деталь каждые 5—7 тыс. км и ездят на изношенных свечах до тех пор, пока мотор не начинает троить. Но с возрастом такой подход чреват более сложным и дорогостоящим ремонтом со средним чеком около 10 тыс. рублей.

В тройку лидеров также входит течь масла. Причин может быть несколько, но зачастую сальники, патрубки и прокладка клапанной крышки со временем теряют свои свойства и дубеют. Устраняется проблема, как правило, за 7,5 тыс. рублей.

Исследование проводилось в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Краснодаре и других крупных российских городах.

