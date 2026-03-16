Ещё один дешёвый кроссовер из Китая покинул Россию

Ещё один дешёвый кроссовер из Китая покинул РоссиюBestune завершил продажи T55
На данный момент в разделе автомобилей в наличии осталось только три экземпляра 2023 года выпуска. Оснащаются такие машины 1,5-литровым турбомотором на 160 сил, «роботом» и приводом на переднюю ось.
По данным производителя, связано сокращение модельного ряда с тем, что выпуск паркетников в Китае завершился, а дилеры распродали все имеющиеся на складах машины. При этом в компании подтвердили соблюдение всех своих обязательств перед покупателями в России по гарантийному и послепродажному обслуживанию.
Сегодня линейка Bestune на российском рынке включает кроссовер T90 и лифтбек B70.
Ранее Bestune и Dongfeng назвали слухи о своём уходе из РФ фейком.