GAC готовит новый флагманский кроссовер для россиян

Опубликовано 08 апреля 2026, 10:231 мин.
GAC готовит новый флагманский кроссовер для россиянПроизводитель уже приступил к процедуре сертификации
GAC готовит новый флагманский автомобиль для РФ. Китайский производитель начал сертифицировать на российском рынке новый кроссовер S9, который станет флагманом модельного ряда бренда. По предварительным данным, новинка получит гибридную силовую установку последовательного типа, а её продажи начнутся в этом году.
GAC
Автомобиль длиной 5060 мм будет оснащаться гибридной установкой последовательного типа — этот вариант более выгоден по налогам в России. В её состав войдут 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий только для зарядки 44,5-киловаттного аккумулятора, а также два электромотора суммарной отдачей 340 л. с. Запас хода на электротяге составит порядка 252 км.
Россиянам машина будет предложена исключительно с пятиместным салоном, хотя на домашнем рынке она доступна в вариантах с пятью и шестью посадочными местами.
Продажи GAC S9 на российском рынке начнутся летом 2026 года.
Источник:Китайские автомобили
Автор:Светлана Ходос
