GAC предложит россиянам новый стильный кроссовер

GAC предложит россиянам новый стильный кроссоверВ ближайшее время стартуют продажи Aion V
Машина построена на модульной платформе Aion Electric Platform (AEP 3.0), а её размеры составляют 4605 мм в длину, 1854 мм в ширину и 1686 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2775 мм. Объём багажника — 427 литров.
В движение новинку приводит установленный на передней оси электромотор мощностью 204 л. с. и 210 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 7,9 секунды, а питается агрегат от литий-железо-фосфатной батареи ёмкостью 75,26 кВтч. Запас хода достигает 580 км по циклу NEDC, то есть примерно на неделю в городском режиме.
Оснащение паркетника будет включать камеры кругового обзора, передние и задние датчики парковки, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон,
Продажи GAC Aion V в России начнутся в конце марта. Тогда же станут известны все подробности о ценах и комплектациях модели.
В начале 2026 года GAC анонсировал несколько новинок для РФ. Китайская компания намерена расширить свой модельный ряд на российском рынке в 2026 году за счёт четырёх новых моделей. Как сообщили в пресс-службе марки, речь идёт о кроссоверах с гибридной и электрической силовыми установками, а также батарейном спорткаре.