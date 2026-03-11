GAC предложит россиянам новый стильный кроссовер

Машина построена на модульной платформе Aion Electric Platform (AEP 3.0), а её размеры составляют 4605 мм в длину, 1854 мм в ширину и 1686 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2775 мм. Объём багажника — 427 литров.

В движение новинку приводит установленный на передней оси электромотор мощностью 204 л. с. и 210 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 7,9 секунды, а питается агрегат от литий-железо-фосфатной батареи ёмкостью 75,26 кВтч. Запас хода достигает 580 км по циклу NEDC, то есть примерно на неделю в городском режиме.