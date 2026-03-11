В России могут наладить выпуск нового кроссовера Changan

По умолчанию новинка оснащается 7,0-дюймовой цифровой панелью приборов, медиасистемой с тачскрином диагональю 10,4 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также дополнительным 4,0-дюймовым экраном в левой части передней панели, подогревом передних сидений и руля, камеру заднего вида и задними датчиками парковки.

Более дорогим вариантам исполнения также положены более крупные мониторы, встроенный видеорегистратор, акустика Sony, камеры кругового обзора, широкий набор водительских ассистентов.

Цены на Changan CS35 Max в России будут объявлены в ближайшие дни.

Кроме того, в марте Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для РФ. Китайский производитель подтвердил скорый выход на российский рынок автомобилей под суббрендом Deepal. Первой моделью для российского рынка станет гибридный внедорожник G318, который появится в автосалонах в ближайшее время.