Россияне жалуются на низкий контроль водителей такси

Россияне жалуются на низкий контроль водителей таксиБольшинство граждан возмущены ценами, но также замечают и другие проблемы
Так, 79,7% участников исследования считают, что рынку такси не хватает механизма сдерживания цен, ещё 53,9% респондентов отметили недостаток контроля водителей.
Основными претензиями к сервису стали недостаточная безопасность пассажиров (43,5%), качество службы поддержки (37,1%), обновление автопарка (32,3%).
При этом 35,3% опрошенных отметили, что качество услуг в такси по итогам 2025 года выросло, ещё 18,1% заявили о «заметном улучшении». Тем временем 34,1% россиян считают, что ничего не изменилось, а 12,5% респондентов заметили негативные изменения: ухудшение поведения водителей (25%), увеличение времени подачи машин (22%), состояние автомобилей (21,1%), частые отмены заказов (17,2%), непрозрачность ценообразования (12,9%).
При выборе между такси и каршерингом граждане, как правило, ориентируются на итоговую стоимость поездки — на это указали 46,1% пользователей сервиса.
К слову, претензий у россиян хватает и к сервису краткосрочной аренды машин. Наиболее распространёнными являются долгий поиск свободных транспортных средств (35,3%), грязный салон (34,5%), сбои в работе мобильных приложений (23,7%), неисправности автомобилей (18,1%) и ошибочно выписанные штрафы (16,4%).
В целом, опыт своего пользования арендными машинами 44,2% оценили как удовлетворительный, ухудшение заметили 34,7% россиян, а улучшение — 16,4% опрошенных.
Тем временем в Госдуме задумались о тотальном запрете на парковку во дворах жилых домов автомобилей такси и каршеринга.