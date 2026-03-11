Россияне жалуются на низкий контроль водителей такси

При выборе между такси и каршерингом граждане, как правило, ориентируются на итоговую стоимость поездки — на это указали 46,1% пользователей сервиса.

К слову, претензий у россиян хватает и к сервису краткосрочной аренды машин. Наиболее распространёнными являются долгий поиск свободных транспортных средств (35,3%), грязный салон (34,5%), сбои в работе мобильных приложений (23,7%), неисправности автомобилей (18,1%) и ошибочно выписанные штрафы (16,4%).

В целом, опыт своего пользования арендными машинами 44,2% оценили как удовлетворительный, ухудшение заметили 34,7% россиян, а улучшение — 16,4% опрошенных.

Тем временем в Госдуме задумались о тотальном запрете на парковку во дворах жилых домов автомобилей такси и каршеринга.