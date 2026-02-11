В Госдуме призвали выгнать такси и каршеринг из дворов

Депутат отметил, что ему поступают «многочисленные жалобы» россиян на трудности со стоянкой у жилых домов, которые усугубились с приходом снегопадов. В результате на придомовых территориях резко обострился дефицит машиномест, при этом часть из них занимает коммерческий транспорт: грузовики, каршеринг и такси.

«Это не только лишает граждан возможности припарковаться, но и затрудняет работу коммунальной техники, создавая дополнительные логистические и бытовые проблемы», — подчеркнул политик.