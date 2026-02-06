GAC завлекает покупателей новой модели набором сувениров со штопором

«В приветственный набор для владельцев GAC S7 входит: коробка с магнитной застёжкой и логотипом GAC, штопор электрический с гравировкой GAC, набор для вина (аэратор, вакуумная пробка, резак для фольги, кабель Type-C, инструкция), приветственное письмо в формате А4, подарочная карточка премиального сервиса совместно с Т-Банком, подарочный пакет», — говорится на сайте бренда.

Напомним, на домашнем рынке модель в движение приводит 501-сильная гибридная силовая установка, включающая в себя 1,5-литровый наддувный двигатель на 160 сил, а также два электромотора мощностью 231 и 109 сил. Какие агрегаты будут доступны россиянам, пока неизвестно.