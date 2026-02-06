Объявлены российские цены на новый кроссовер GAC

Опубликовано 06 февраля 2026, 17:281 мин.
Объявлены российские цены на новый кроссовер GACПродажи гибридного вседорожника начнутся в I квартале 2026 года
Названы цены на новый кроссовер GAC в РФ. В ближайшее время модельный ряд марки на российском рынке будет расширен за счёт нового гибридного вседорожника S7. Предполагается, что основными конкурентами новинки станут премиальные Exlantix ET, Voyah Free и LiXiang L6.
GAC
Длина автомобиля составляет 4900 мм, ширина 1950 мм, высота 1780 мм, размер колёсной базы равен 2880 мм. В салоне смогут разместиться пять пассажиров.
В движение новинку будет приводить гибридная силовая установка последовательного типа, в которой 1,5-литровый турбомотор на 156 сил будет работать как генератор, питая аккумулятор для пары электромоторов суммарной отдачей 340 сил.
Россиянам модель будет предложена в комплектациях ST и SX Premium. Базовое оснащение машины будет включать двухзонный климат-контроль, передние сиденья с массажем, акустику с 12 динамиками, панорамную крышу, задние датчики парковки и широкий набор водительских ассистентов.
Продажи GAC S7 в России начнутся в начале марта по цене от 5 699 000 рублей.
Источник:Китайские автомобили
Автор:Светлана Ходос
Автомобильные новости
