Объявлены российские цены на новый кроссовер GAC

Россиянам модель будет предложена в комплектациях ST и SX Premium. Базовое оснащение машины будет включать двухзонный климат-контроль, передние сиденья с массажем, акустику с 12 динамиками, панорамную крышу, задние датчики парковки и широкий набор водительских ассистентов.

Продажи GAC S7 в России начнутся в начале марта по цене от 5 699 000 рублей.