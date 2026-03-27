Глава АвтоВАЗа раскрыл стоимость подписки на Lada

«Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц», — отметил глава предприятия Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

Сама услуга подразумевает возможность взять машину в аренду на срок от нескольких месяцев. Стоимость включает транспортный налог, страховку, сезонный шиномонтаж с хранением покрышек, а также проведение техобслуживания за счёт арендодателя. Топливо и штрафы в платёж не включены.