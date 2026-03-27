Опубликовано 27 марта 2026, 11:01
Глава АвтоВАЗа раскрыл стоимость подписки на Lada

Новая услуга будет запущена в ближайшее время
АвтоВАЗ подтвердил: россияне смогут подписаться на Lada. В ближайшее время Волжский автозавод запустит новую услугу подписки на свои автомобили. Это значит, что россияне смогут взять машину на срок от нескольких месяцев, а на первом этапе доступна будет единственная модель.
«Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц», — отметил глава предприятия Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

Сама услуга подразумевает возможность взять машину в аренду на срок от нескольких месяцев. Стоимость включает транспортный налог, страховку, сезонный шиномонтаж с хранением покрышек, а также проведение техобслуживания за счёт арендодателя. Топливо и штрафы в платёж не включены.

Материалы по теме

По предварительным данным, россияне смогут взять в аренду Lada на год, а управлять машиной смогут не более трёх водителей. Кроме того, за год на автомобилях будет запрещено проезжать более 33 тыс. км.

В перспективе услуга будет распространяться на модели Granta и Largus. Планируется ли вводить подписку на другие модели марки, в том числе внедорожники Niva и бюджетные Iskra, пока не уточняется.