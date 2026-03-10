Опубликовано 10 марта 2026, 09:43
Гриб предложил персонализировать штрафы за парковку

Размер санкций предложено установить в зависимости от зарплаты нарушителя
В РФ предложено персонализировать штрафы за парковку. Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой установления зависимости между размером штрафа за неоплаченную парковку автомобилей и доходом граждан.
«Штрафы за неоплаченную парковку в России должны быть, как в ряде стран, связаны с доходом граждан, а не пожеланием местных властей», — подчеркнул общественник.

При этом он отметил, что московские власти установили несправедливую и необоснованно завышенный размер наказания за это нарушение, а служит оно не для наведения порядка на дорогах, а для пополнения бюджета.

При этом эксперт заявил, что сам штраф должен быть едины на всей территории России, но в Москве он оказался самым дорогим по стране. Также он отметил, что практику постоплаты стоянки транспортных средств нужно распространить на все регионы. Кроме того, он призвал вернуть скидку 50% на быструю оплату штрафных постановлений.

«Я полностью за постоплату парковки, потому что сейчас людям приходится лихорадочно спешить, отвлекаться на оплату парковки. Можно сделать, чтобы оплата парковки была в течение суток», — заключил Гриб.