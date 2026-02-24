Комфортный фургон Avior V90 Funeral проводит россиян в последний путь

«В день прощания ни у кого нет ни сил, ни желания вникать в технику. Родственники не должны думать, заведется ли машина, не замерзнут ли пассажиры, не сдвинется ли гроб на кочке. Плавный ход, ровная температура в салоне, бесшумная подача подиума — это не про комфорт. Это про возможность сосредоточиться на главном», — отметил заместитель генерального директора по развитию дилерской сети Avior Андрей Харламов.

Машина создана на базе модели V90, известной на международном рынке как Maxus и зарекомендовавшей себя безупречной надёжностью. Модель оснащена двухлитровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с механической коробкой передач. Расход топлива при полной загрузке составляет всего 6,5 литров на 100 километров.

Салон V90 Funeral спроектирован с учётом особенностей эксплуатации. В кабине установлено два пассажирских места и водительское кресло, в фургоне ещё пять — для сопровождающих. В отделке применена устойчивая к износу экокожа.