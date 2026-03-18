В России новый кроссовер GAC получит холодильник
Оснащение базовой версии включает полностью светодиодную оптику, 8,9-дюймовую виртуальную панель приборов, медиасистему с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и интегрированными сервисами Яндекс и VK.
Также машина получила двухзонный климат-контроль, передние кресла с подогревом, вентиляцией и памятью настроек, камеры кругового обзора, датчики парковки спереди и сзади, панорамную крышу с люком, автоматическое управление дальним светом, электропривод крышки багажника, атмосферную подсветку салона и широкий набор водительских ассистентов.
Топовой модификации EX Premium дополнительно положены массаж передних сидений, складной столик в спинке пассажирского кресла, холодильник объёмом 6,6 литра с режимами охлаждения до минус 15 градусов и подогрева до плюс 50 градусов.
Модель построена на модульной платформе Aion Electric Platform (AEP 3.0), а её размеры составляют 4605 х 1854 х 1686 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2775 мм. Объём багажника — 427 литров.
В движение новинку приводит установленный на передней оси электромотор мощностью 204 л. с. и 210 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 7,9 секунды, а питается агрегат от литий-железо-фосфатной батареи ёмкостью 75,26 кВтч. Запас хода достигает 580 км по циклу NEDC, то есть примерно на неделю в городском режиме.