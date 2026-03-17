Марка Jetta сообщила о своих планах на рынок России

Опубликовано 17 марта 2026, 19:30
Марка Jetta сообщила о своих планах на рынок РоссииВ компании опровергли закрытие бизнеса
Марка Jetta сообщила о планах на рынок России. Ранее в Сети появилась информация, что на российском рынке перестали работать официальный сайт и колл-центр китайского бренда, что навело на мысли о планах производителя об уходе из нашей страны. Однако в компании в беседе с RG.RU эти данные опровергли.
Jetta
«Jetta остаётся на российском рынке. Автомобили по-прежнему доступны к покупке и обслуживанию у дилеров», — подчеркнули в пресс-службе производителя.
При этом в компании отметили, что основные усилия будут сосредоточены на «поддержке текущей модельной гаммы».
В январе российский офис марки Jetta рассказал о новых машинах в 2026 году. Китайский бренд не планирует расширение модельного ряда на российском рынке в 2026 году. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, в этом году производитель намерен сосредоточиться на актуальной линейке.
Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос