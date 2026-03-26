Марка Rox планирует привезти новые машины в Россию

Марка Rox планирует привезти новые машины в РоссиюВ ближайшие годы производитель намерен предложить россиянам три новые модели
По предварительной информации, в январе 2027 года до России доберётся новый компактный кроссовер, а в декабре того же года — новый большой паркетник. На 2028 год также запланирован выход ещё одной модели, информации о которой пока вовсе нет.
«Rox Motor подтверждает расширение модельного ряда. Уже сейчас в шоурумах официальных дилеров представлена вторая модель концерна Rox Adamas — более роскошная модификация классического 01. В будущем в России будут появляться только те модели, которые соответствуют российским потребителям и нашему климату», — отметили в пресс-службе бренда.
В компании подчеркнули, что в перспективе намерены стать лидерами в сегменте премиальных кроссоверов с гибридной установкой.
Ранее были объявлены цены на роскошный Rox Adamas, который предложен на российском рынке в трёх комплектациях с шести- и семиместным салоном.