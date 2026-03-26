Опубликовано 26 марта 2026, 10:14
Марка Rox планирует привезти новые машины в Россию

В ближайшие годы производитель намерен предложить россиянам три новые модели
Rox предложит россиянам новые дальнобойные кроссоверы. Китайский производитель люксовых автомобилей намерен расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт нескольких новых моделей. Впрочем, первые новинки доберутся до нашей страны не ранее начала будущего года, пишет RG.RU.
Марка Rox планирует привезти новые машины в Россию
По предварительной информации, в январе 2027 года до России доберётся новый компактный кроссовер, а в декабре того же года — новый большой паркетник. На 2028 год также запланирован выход ещё одной модели, информации о которой пока вовсе нет.

«Rox Motor подтверждает расширение модельного ряда. Уже сейчас в шоурумах официальных дилеров представлена вторая модель концерна Rox Adamas — более роскошная модификация классического 01. В будущем в России будут появляться только те модели, которые соответствуют российским потребителям и нашему климату», — отметили в пресс-службе бренда.

Материалы по теме

В компании подчеркнули, что в перспективе намерены стать лидерами в сегменте премиальных кроссоверов с гибридной установкой.

Ранее были объявлены цены на роскошный Rox Adamas, который предложен на российском рынке в трёх комплектациях с шести- и семиместным салоном.