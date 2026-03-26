Марка Soueast объяснила обвал продаж в России

Опубликовано 26 марта 2026, 13:411 мин.
Марка Soueast объяснила обвал продаж в РоссииПроизводитель не связывает результаты со снижением потребительского спроса
Марка Soueast объяснила обвал продаж своих машин в РФ. В январе и феврале 2026 года продажи китайской марки рухнули сразу в 4,5 раза, до 76 зарегистрированных на территории России автомобилей. Тем не менее, в пресс-службе компании отмечают, что связаны эти результаты не со снижением спроса, а с объёмом поставок машин в автосалоны. Об этом пишут IZ.RU.
Производитель отметил, что с начала 2026 года поставки были приостановлены, что позволило дилерам реализовать прошлогодние автомобили «в полном объёме». Теперь же ожидается изменение ситуации.
«Соответственно, этот объём отражает общую картину продаж бренда. В марте текущего года началась отгрузка российским дилерам автомобилей 2026 года производства, в связи с этим мы ожидаем возобновления роста продаж, соразмерного с объёмами поставок в дилерскую сеть», — пояснили в компании.
Помимо этого, в ближайшее время модельный ряд марки на российском рынке будет расширен за счёт нового доступного кроссовера Soueast S06. Предполагается, что продажи новинки стартуют в нашей стране до конца весны.
Источник:Известия
Автор:Светлана Ходос