Опубликовано 06 апреля 2026, 13:17
Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

Эксперт объяснил, почему китайцы оперативно выпускают новые машины
Эксперт Коган назвал главные минусы частого обновления китайских машин. Автопроизводители из Китая очень быстро выпускают новые и обновлённые версии своих машин — можно сказать, на годы быстрее, чем делают это традиционные автобренды. Все преимущества и недостатки подобного подхода раскрыл основатель компании ВсёИзКитая Андрей Коган, пишет RG.RU.
«Темп, с которым китайские автопроизводители выводят на рынок новые модели, действительно заметно отличается от привычного ритма европейских, японских или американских брендов. И дело здесь не только в желании "быть быстрее всех" — за этим стоит целая логика развития отрасли, которая сложилась в Китае за последние годы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, рынок КНР сам по себе крайне конкурентный и перегретый, и если компания не выпускает новую модель раз в один-два года, то он быстро теряет интерес покупателей. Кроме того, большая часть производителей компонентов находится в Китае, что также ускоряет запуск новых моделей.

Помимо этого, все процессы у китайцев выстроены более гибко, здесь меньше бюрократии, решения принимаются быстрее. Одно это значительно уменьшает цикл разработки и в итоге то, на что у традиционных концернов уходит 4-5 лет, в Китае занимает 2-3 года.

Он отметил, что для покупателей есть масса плюсов такого подхода.

«Быстрые обновления означают, что технологии становятся доступнее: то, что вчера было в дорогом сегменте, сегодня появляется в массовых моделях. Конкуренция снижает цены и повышает оснащение — покупатель получает больше за те же деньги. Кроме того, рынок становится живым и динамичным, а выбор - шире», — отметил Коган.

Тем не менее, частое обновление модельного ряда влияет на остаточную стоимость дореформенных автомобилей, а ускоренный цикл разработки нередко приводит к тому. что ряд систем и решений проверяется уже в процессе эксплуатации.

Также эксперт отметил, что в отдельных случаях производители не всегда успевают обеспечить постпродажное обслуживание и доступность запчастей. Однако он считает, что всё здесь зависит от «зрелости» бренда.

«В итоге нельзя сказать однозначно, что быстрый темп — это хорошо или плохо. Это просто новая реальность рынка, в которой автомобиль постепенно превращается из "долгосрочной покупки" в продукт с более коротким жизненным циклом. Для одних покупателей это плюс — они получают технологии быстрее. Для других — повод задуматься о том, насколько важна стабильность и предсказуемость. И именно этот баланс в ближайшие годы станет ключевым фактором доверия к китайским брендам», — заключил специалист.