Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

«Темп, с которым китайские автопроизводители выводят на рынок новые модели, действительно заметно отличается от привычного ритма европейских, японских или американских брендов. И дело здесь не только в желании "быть быстрее всех" — за этим стоит целая логика развития отрасли, которая сложилась в Китае за последние годы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, рынок КНР сам по себе крайне конкурентный и перегретый, и если компания не выпускает новую модель раз в один-два года, то он быстро теряет интерес покупателей. Кроме того, большая часть производителей компонентов находится в Китае, что также ускоряет запуск новых моделей.

Помимо этого, все процессы у китайцев выстроены более гибко, здесь меньше бюрократии, решения принимаются быстрее. Одно это значительно уменьшает цикл разработки и в итоге то, на что у традиционных концернов уходит 4-5 лет, в Китае занимает 2-3 года.