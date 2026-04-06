Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилейЭксперт объяснил, почему китайцы оперативно выпускают новые машины
«Темп, с которым китайские автопроизводители выводят на рынок новые модели, действительно заметно отличается от привычного ритма европейских, японских или американских брендов. И дело здесь не только в желании "быть быстрее всех" — за этим стоит целая логика развития отрасли, которая сложилась в Китае за последние годы», — подчеркнул эксперт.
По его словам, рынок КНР сам по себе крайне конкурентный и перегретый, и если компания не выпускает новую модель раз в один-два года, то он быстро теряет интерес покупателей. Кроме того, большая часть производителей компонентов находится в Китае, что также ускоряет запуск новых моделей.
Помимо этого, все процессы у китайцев выстроены более гибко, здесь меньше бюрократии, решения принимаются быстрее. Одно это значительно уменьшает цикл разработки и в итоге то, на что у традиционных концернов уходит 4-5 лет, в Китае занимает 2-3 года.
Он отметил, что для покупателей есть масса плюсов такого подхода.
«Быстрые обновления означают, что технологии становятся доступнее: то, что вчера было в дорогом сегменте, сегодня появляется в массовых моделях. Конкуренция снижает цены и повышает оснащение — покупатель получает больше за те же деньги. Кроме того, рынок становится живым и динамичным, а выбор - шире», — отметил Коган.
Тем не менее, частое обновление модельного ряда влияет на остаточную стоимость дореформенных автомобилей, а ускоренный цикл разработки нередко приводит к тому. что ряд систем и решений проверяется уже в процессе эксплуатации.
Также эксперт отметил, что в отдельных случаях производители не всегда успевают обеспечить постпродажное обслуживание и доступность запчастей. Однако он считает, что всё здесь зависит от «зрелости» бренда.
«В итоге нельзя сказать однозначно, что быстрый темп — это хорошо или плохо. Это просто новая реальность рынка, в которой автомобиль постепенно превращается из "долгосрочной покупки" в продукт с более коротким жизненным циклом. Для одних покупателей это плюс — они получают технологии быстрее. Для других — повод задуматься о том, насколько важна стабильность и предсказуемость. И именно этот баланс в ближайшие годы станет ключевым фактором доверия к китайским брендам», — заключил специалист.