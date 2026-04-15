Названы самые популярные иномарки на российских дорогах

Опубликовано 15 апреля 2026, 15:131 мин.
Названы самые популярные иномарки на российских дорогахАналитики пересчитали все машины иностранного производства в стране
Самые распространённые иномарки в России оказались из Японии. На 1 января 2026 года в России насчитывалось 33,6 миллиона иномарок, что соответствует доле в 71% от всех зарегистрированных в стране легковых автомобилей. Такими данными поделились аналитики «Автостата».
Martin Katler / Unsplash
Больше всего в парке иномарок оказалось автомобилей японского происхождения, на которые пришлось 33,8% от совокупного объёма. Вторую строчку заняли европейские производители с результатом 27,9%. За ними следуют корейские модели, доля которых — 18,7%. В пятёрку самых распространенных также попали автомобили из Китая (9,9%) и США (9,6%).
В марочном рейтинге с большим отрывом лидирует Toyota. Ей принадлежит 13,4% от всех иностранных машин. Следом расположились южнокорейские Kia (8,2%) и Hyundai (8%). Четвертое и пятое места поделили японский Nissan и французский Renault, набравшие по 6,7%. В десятку наиболее распространённых в России также вошли машины Volkswagen (5,5%), Chevrolet (5%), Ford (3,9%), Mitsubishi (3,8%) и Skoda (3%).
Источник:«Автостат»
Автор:Марина Аверкина
