Новый компактный кроссовер Geely получит два мотора в России

Новый компактный кроссовер Geely получит два мотора в РоссииВседорожник Coolray получил ОТТС
Согласно документу, размеры машины составят 4380 х 1810 х 1615 мм в длину, ширину и высоту соответственно, расстояние между осями составит 2600 мм.
Под капотом новинки будет установлена 1,5-литровая «турбочетвёрка», выдающая 147 сил и 270 Нм крутящего момента, либо 175 л. с. и 290 Нм. Сочетается с обоими 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, привод — только передний.
Оснащение автомобиля будет включать медиасистему, адаптивный круиз-контроль, цифровую панель приборов, встроенный видеорегистратор, атмосферную подсветку, панорамную крышу, автопарковщик, мониторинг слепых зон, передние и задние парктроники, климат-контроль, подогрев всех сидений.
Внешне машину можно будет отличить по двухцветному кузову и колёсным дискам размером 17 или 18 дюймов, а в салоне появятся металлические накладки на педали и спортивная отделка сидений.
Предполагается, что в России будет предложен Geely Coolray китайской сборки. Сроки появления автомобиля в продаже, а также подробности о ценах и комплектациях, станут известны позднее.