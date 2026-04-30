Опубликовано 30 апреля 2026, 09:54
Новый компактный кроссовер Geely получит два мотора в России

Вседорожник Coolray получил ОТТС
Новый небольшой кроссовер Geely получит два мотора в РФ. Китайский производитель готовится к старту продаж на российском рынке рейстайлингового паркетника Coolray. В открытой базе Росстандарта уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель.
Geely

Согласно документу, размеры машины составят 4380 х 1810 х 1615 мм в длину, ширину и высоту соответственно, расстояние между осями составит 2600 мм.

Под капотом новинки будет установлена 1,5-литровая «турбочетвёрка», выдающая 147 сил и 270 Нм крутящего момента, либо 175 л. с. и 290 Нм. Сочетается с обоими 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, привод — только передний.

Оснащение автомобиля будет включать медиасистему, адаптивный круиз-контроль, цифровую панель приборов, встроенный видеорегистратор, атмосферную подсветку, панорамную крышу, автопарковщик, мониторинг слепых зон, передние и задние парктроники, климат-контроль, подогрев всех сидений.

Внешне машину можно будет отличить по двухцветному кузову и колёсным дискам размером 17 или 18 дюймов, а в салоне появятся металлические накладки на педали и спортивная отделка сидений.

Предполагается, что в России будет предложен Geely Coolray китайской сборки. Сроки появления автомобиля в продаже, а также подробности о ценах и комплектациях, станут известны позднее.