Новый компактный кроссовер Geely получит два мотора в России

Оснащение автомобиля будет включать медиасистему, адаптивный круиз-контроль, цифровую панель приборов, встроенный видеорегистратор, атмосферную подсветку, панорамную крышу, автопарковщик, мониторинг слепых зон, передние и задние парктроники, климат-контроль, подогрев всех сидений.

Внешне машину можно будет отличить по двухцветному кузову и колёсным дискам размером 17 или 18 дюймов, а в салоне появятся металлические накладки на педали и спортивная отделка сидений.

Предполагается, что в России будет предложен Geely Coolray китайской сборки. Сроки появления автомобиля в продаже, а также подробности о ценах и комплектациях, станут известны позднее.