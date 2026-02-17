Подсчитано, как подорожает Toyota RAV4 из-за новых правил растаможки

В качестве примера эксперт привёл популярный японский кроссовер Toyota RAV4. По его подсчётам, цены на модель на российском рынке вырастут на 410 000 рублей, а общая сумма сборов, которая будет переложена на кошельки россиян, приблизится к отметке 2 000 000 рублей.

«Сейчас в Киргизии растаможка автомобиля стоит 670 000 рублей, в России — 1 080 000 рублей. Плюс утилизационный сбор составит 900 000 рублей в обоих случаях», — пояснил Забелин.