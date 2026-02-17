Подсчитано, как подорожает Toyota RAV4 из-за новых правил растаможки

Подсчитано, как подорожает Toyota RAV4 из-за новых правил растаможкиЦены на кроссовер вырастут на сотни тысяч рублей
В качестве примера эксперт привёл популярный японский кроссовер Toyota RAV4. По его подсчётам, цены на модель на российском рынке вырастут на 410 000 рублей, а общая сумма сборов, которая будет переложена на кошельки россиян, приблизится к отметке 2 000 000 рублей.
«Сейчас в Киргизии растаможка автомобиля стоит 670 000 рублей, в России — 1 080 000 рублей. Плюс утилизационный сбор составит 900 000 рублей в обоих случаях», — пояснил Забелин.
К слову, по мнению опрошенных «Российской газетой» экспертов, цены вырастут более заметно, а подорожание составит, в среднем 700 000 рублей.
«Это колоссальная разница, которая может стать стоп-фактором. И в таком случае рынок столкнётся с сильным и резким изменением стоимости машин. На данный момент есть полтора месяца до предполагаемого ввода новых пошлин, когда цены еще остаются прежними. Но все участники рынка скоро могут столкнуться с новой реальностью», — считает глава департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
Кстати, в самом Минпромторге РФ пояснили, что изменения в порядке начисления утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся россиянами для личного пользования из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) необходимы для «выравнивания условий оплаты» на все транспортные средства, которые ввозятся в Россию