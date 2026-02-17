Новости
Опубликовано 17 февраля 2026, 11:45
1 мин.

Подсчитано, как подорожает Toyota RAV4 из-за новых правил растаможки

Цены на кроссовер вырастут на сотни тысяч рублей
Раскрыто, что станет с ценами на Toyota RAV4 из-за новых правилам растаможки. В министерстве промышленности и торговли России готовят поправки, согласно которым правила начисления утильсбора и таможенных платежей для автомобилей, которые ввозятся из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) изменятся. В беседе с Quto.ru основатель компании E.N.Cars Евгений Забелин объяснил, как изменятся цены на популярные модели после вступления нововведений в силу.
Холявчук Светлана/PhotoXPress.ru

В качестве примера эксперт привёл популярный японский кроссовер Toyota RAV4. По его подсчётам, цены на модель на российском рынке вырастут на 410 000 рублей, а общая сумма сборов, которая будет переложена на кошельки россиян, приблизится к отметке 2 000 000 рублей.

«Сейчас в Киргизии растаможка автомобиля стоит 670 000 рублей, в России — 1 080 000 рублей. Плюс утилизационный сбор составит 900 000 рублей в обоих случаях», — пояснил Забелин.

К слову, по мнению опрошенных «Российской газетой» экспертов, цены вырастут более заметно, а подорожание составит, в среднем 700 000 рублей.

«Это колоссальная разница, которая может стать стоп-фактором. И в таком случае рынок столкнётся с сильным и резким изменением стоимости машин. На данный момент есть полтора месяца до предполагаемого ввода новых пошлин, когда цены еще остаются прежними. Но все участники рынка скоро могут столкнуться с новой реальностью», — считает глава департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

Кстати, в самом Минпромторге РФ пояснили, что изменения в порядке начисления утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся россиянами для личного пользования из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) необходимы для «выравнивания условий оплаты» на все транспортные средства, которые ввозятся в Россию