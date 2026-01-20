Поставки китайских машин в Россию обрушились

Общая стоимость транспортных средств, которые были ввезены на территорию России, составила $8,46 млрд — это на 44,3% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на серьёзное снижение поставок, российский рынок остаётся для Поднебесной крупнейшим за пределами домашнего. Так, в 2025 году в Объединённые Арабские Эмираты было поставлено автомобилей на $8,06 млрд, в Великобританию — на $6,86 млрд, в Бельгию — на $6,59 млрд, в Мексику — на $6,34 млрд.