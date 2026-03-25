Продажи бренда Soueast в России рухнули в 4,5 раза

Российским дилером марки является Jetour

Дилеры реализовали меньше ста кроссоверов Soueast с начала года. В первые два месяца 2026 года на российском рынке было продано всего 76 машин марки Soueast. Этот показатель оказался ниже в 4,5 раза по сравнению с январём и февралём прошлого года, когда на учёт было поставлено 354 автомобиля бренда. Такие данные приводит в своём Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.