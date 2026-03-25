Продажи бренда Soueast в России рухнули в 4,5 раза

Опубликовано 25 марта 2026, 15:511 мин.
Продажи бренда Soueast в России рухнули в 4,5 разаРоссийским дилером марки является Jetour
Дилеры реализовали меньше ста кроссоверов Soueast с начала года. В первые два месяца 2026 года на российском рынке было продано всего 76 машин марки Soueast. Этот показатель оказался ниже в 4,5 раза по сравнению с январём и февралём прошлого года, когда на учёт было поставлено 354 автомобиля бренда. Такие данные приводит в своём Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.
Soueast
Он подчеркнул, что ни одного автомобиля 2026 года ещё не продано. Линейка Soueast представлена двумя моделями — S07 и S09. Эксперт отметил, что по итогам прошлого года 75% продаж обеспечивал кроссовер S07, за два месяца этого года 80% реализованных машин пришлось на S09.
«При таком объёме продаж перспективы бренда Soueast на российском рынке мне не понятны. Хотя официально уже не раз представители марки заявляли о том, что продолжат поставлять и продавать автомобили», — подытожил Целиков.
Источник:Telegram-канал Сергей Целиков
Автор:Марина Аверкина
