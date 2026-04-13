Производитель озвучил россиянам цены на обновлённый Haval F7x

Главное изменение находится под капотом. Двухлитровый агрегат доработан и теперь выдаёт 231 лошадиную силу вместо прежних 192. Крутящий момент увеличился с 320 до 380 Ньютон-метров. Благодаря этому улучшилась динамика. Так, разгон до 100 километров в час занимает 7,8 секунды, тогда как раньше на это требовалось 9,4 секунды. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода.

Экстерьер также преобразился. У автомобиля появились красные тормозные суппорты, а решётка радиатора, 19-дюймовые колёсные диски и шильдики приобрели глянцевый блеск. Кроссовер также получил сдвоенные хромированные патрубки выхлопной системы.