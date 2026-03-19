Опубликовано 19 марта 2026, 15:06
Раскрыто, сколько россияне готовы потратить на свою первую машину

Средняя стоимость автомобиля составляет 739 тыс. рублей
Подсчитаны траты россиян на свою первую машину. Россияне не готовы сильно тратиться на свой первый личный автомобиль и, как правило, предпочитают выбирать технику на вторичном рынке. В среднем, такая машина стоит 739 тыс. рублей, говорится в исследовании «Авито Авто», в котором приняли участие более 10 тысяч человек в возрасте от 18 лет.
Раскрыто, сколько россияне готовы потратить на свою первую машину
Артеменков Александр/PhotoXPress.ru

Уточняется, что на бюджет покупки влияет регион проживания начинающих водителей. Например, жители Москвы готовы потратить на автомобиль 942 тыс. рублей — это на 27% больше среднего показателя по стране.

Чуть меньше — 936 тыс. рублей — готовы потратить жители Казани, а в Санкт-Петербурге этот показатель составляет 839 тыс. рублей.

В Самаре средняя цена машины составляет 857 тыс. рублей, в Екатеринбурге —759 тыс. рублей, Уфе — 743 тыс. рублей, Новосибирске — 797 тыс. рублей, Омске — 798 тыс. рублей, Ростове-на-Дону — 777 тыс. рублей, Нижнем Новгороде — 749 тыс. рублей, Краснодаре — 758 тыс. рублей.

Материалы по теме

Меньше всего готовы тратить на первую машину в Волгограде (630 тыс. рублей), Воронеже (616 тыс. рублей), а также Челябинске (684 тыс. рублей) и Красноярске (603 тыс. рублей).

Чаще всего первый личный транспорт покупают новым у дилера или с пробегом у знакомых и родственников — оба варианта набрали по 22% голосов. Ещё 16% респондентов признались, что приобрели автомобиль на рынке, 8% выбрали подержанную машину в автосалоне, а 7% — получили её в подарок.

Ранее эксперты зафиксировали в России рост спроса на китайские автомобили с пробегом.