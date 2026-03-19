Раскрыто, сколько россияне готовы потратить на свою первую машину

Раскрыто, сколько россияне готовы потратить на свою первую машинуСредняя стоимость автомобиля составляет 739 тыс. рублей
Уточняется, что на бюджет покупки влияет регион проживания начинающих водителей. Например, жители Москвы готовы потратить на автомобиль 942 тыс. рублей — это на 27% больше среднего показателя по стране.
Чуть меньше — 936 тыс. рублей — готовы потратить жители Казани, а в Санкт-Петербурге этот показатель составляет 839 тыс. рублей.
В Самаре средняя цена машины составляет 857 тыс. рублей, в Екатеринбурге —759 тыс. рублей, Уфе — 743 тыс. рублей, Новосибирске — 797 тыс. рублей, Омске — 798 тыс. рублей, Ростове-на-Дону — 777 тыс. рублей, Нижнем Новгороде — 749 тыс. рублей, Краснодаре — 758 тыс. рублей.
Меньше всего готовы тратить на первую машину в Волгограде (630 тыс. рублей), Воронеже (616 тыс. рублей), а также Челябинске (684 тыс. рублей) и Красноярске (603 тыс. рублей).
Чаще всего первый личный транспорт покупают новым у дилера или с пробегом у знакомых и родственников — оба варианта набрали по 22% голосов. Ещё 16% респондентов признались, что приобрели автомобиль на рынке, 8% выбрали подержанную машину в автосалоне, а 7% — получили её в подарок.
