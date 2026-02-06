Раскрыты подробности об оснащении нового кроссовера Jaecoo

В движение кроссовер будет приводить 1,5-литровый турбомотор, характеристики которого пока остаются в секрете. Известно лишь, что сочетаться с ним станут роботизированная трансмиссия и полный привод.

Ранее сообщалось, что J6 будет ориентирован на владельцев домашних животных. Например, с отделке салона будут использоваться стойкие к когтям антибактериальные материалы, в климат-контроле появятся специальные режимы работы, а опционально покупателям будут предложены аксессуары для собак и кошек.

Сроки появления на российском рынке нового Jaecoo J6, а также все подробности о ценах и комплектациях, станут известны позднее.