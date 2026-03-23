Rolls-Royce советует не пользоваться задними сиденьями на одной модели

Rolls-Royce советует не пользоваться задними сиденьями на одной моделиКомпания отзывает кроссоверы Cullinan из-за проблемного болта
По предварительным данным, проблема связана с неправильной установкой ремней безопасности на заднем ряду сидений. Уточняется, компания получила сообщения о постороннем дребезжащем звуке во время езды. Тесты показали, что источником шума стал болт механизма натяжения ремня безопасности.
В ходе более тщательного исследования проблемы стало известно, что на машинах, которые были собраны до 27 ноября 2019 года по 19 ноября 2025 года этот болт действительно может быть ослаблен из-за неправильной сборки.
После того, как проблема была установлена, производители поспешил объявить сервисную кампанию для роскошных вседорожников, так как этот болт может стать причиной некорректной работы ремня безопасности в случае аварии. Кроме того, в ряде случаев спинка заднего сиденья также может сместиться вперёд, особенно если в багажнике есть груз.
Сотрудники дилерских центров проведут диагностику и, при необходимости, приведут компонент в соответствие с требуемыми параметрами. Для владельцев Rolls-Royce Cullinan все работы будут проведены бесплатно.