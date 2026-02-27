Роспатент одобрил заявку Kia на новый бренд для обслуживания машин

По данным ведомства, заявку на регистрацию обозначения «KIA Проверено. С пробегом» компания подала ещё в сентябре 2024 года. И только в феврале этого года было вынесено положительное решение, закрепившее за южнокорейским брендом исключительные права на это название.

Правообладатель получил возможность предоставлять широкий перечень услуг по автомобильному обслуживанию. Речь идёт не только о стандартных процедурах вроде замены шин, моторного масла, охлаждающей жидкости, аккумуляторов, тормозных колодок или различных фильтров.