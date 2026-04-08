Россиянам разрешили водить машину с иностранными правами

Россиянам разрешили водить машину с иностранными правамиКонституционный суд допустил живущих в других странах россиян за руль
Поводом для проверки норм стала жалоба автомобилиста, которого ещё летом 2019 года привлекли к ответственности за «управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права» и оштрафовали на 5 000 рублей.
Доводы водителя о том, что он управлял машиной законно, были судом Архангельска проигнорированы. Мужчина настаивал, что срок действия российских прав истёк в 2014 году, но он постоянно проживает в Эстонии на основании вида на жительство и получил водительские документы в этой стране. Однако в суде заявили, что граждане РФ обязаны получать права в своей стране, а удостоверения других стран имеют право использовать только иностранцы.
В итоге дело дошло до КС, который встал на сторону водителя.
В законе «О безопасности дорожного движения» прописана норма, согласно которой признаётся действие конвенции о дорожном движении, согласно которой водительские удостоверения стран, которые подписали документ, должны признаваться на территории другой до момента, с которого территория становится местом жительства водителя. Летом 2023 года в силу вступили поправки, согласно которым россияне могут ездить по стране с иностранными удостоверениями, но в течение определённого срока.
Тем не менее, норма не учитывает, что граждане России могут неоднократно въезжать в страну, но при этом постоянно жить на территории другого государства. При этом закон никак не ограничивает использование национальных водительских прав у иностранцев.
Поэтому в суде решили, что требования для граждан нашей страны, которые живут в других странах, ставит их в худшее правовое положение, чем иностранцев, а это не соответствует Конституции России.
В итоге дело автомобилиста отправлено на пересмотр, а ответственным ведомствам предложено внести соответствующие поправки в законодательство. До тех пор россияне, которые оказались в похожей ситуации, смогут управлять машиной по иностранным водительским правам.
«Суть временного порядка состоит в том, что такие граждане могут пользоваться иностранными водительскими правами при управлении транспортным средством, но при том условии, что они находятся в России не более шести месяцев в течение года. Если этот срок превышается, то данные лица должны в установленном порядке получить российские водительские удостоверения», — пояснил глава секретариата КС Константин Байгозин.