Опубликовано 23 марта 2026, 09:54
Россияне не пропускают раздражающих хитрых водителей при перестроении

Более половины автомобилистов не пропускают объезжающих пробки
Россияне не пропускают объезжающих пробки автомобилистов. Львиная доля российских автомобилистов не готова пропускать граждан, которые объезжают пробку и потом пытаются вклиниться обратно в поток — этот вариант выбрали более половины участников опроса портала «Дром». Исследование есть в распоряжении Quto.ru.
Россияне не пропускают раздражающих хитрых водителей при перестроении
Принципиально отказываются пропускать объезжающие пробки машины 51% российских водителей, ещё 42% уступают дорогу. Впрочем, среди последних 42% отметили, что не любят автохамов, а 6% — что жалеют их.

Только 7% респондентов признались, что и сами объезжают пробки и вклиниваются обратно.

Чаще других не пропускают таких хитрецов жители Томской (63%), Ленинградской и Оренбургской областей (по 60%). Среди тех, кто готов уступить дорогу, большинство живёт в Хакасии (54%), на Сахалине (51%) и в Ростовской области (50%).

Материалы по теме

Чаще всего объезжают пробки водители в Московской (12%), Воронежской и Тюменской областях (по 9%).

Впрочем, даже среди тех, кто отказывается пропускать дорожных хитрецов, есть исключения. Например, если водитель вежливый, включает поворотник и ждёт, пока его пропустят, а не пытается совсем нагло влезть в ряд.

Ранее стало известно, что пробки не считаются уважительной причиной опоздания на работу.