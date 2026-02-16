«Снежная битва-2026»: «КамАЗ-мастер» выиграл гонку в Подмосковье

«Снежная битва-2026»: «КамАЗ-мастер» выиграл гонку в Подмосковье15 февраля в подмосковном комплексе «Алискино Мотоспорт Арена» завершилась зимняя баха «Снежная битва 2.0»
В 2026 году баха получила статус чемпионата Московской области и, можно сказать, приняла эстафету легендарного «Северного леса». Снежные трассы, коварные ледовые участки и перепады температур — от почти плюсовой отметки до крепкого минуса — обеспечили участникам полный спектр зимних приключений.
По итогам первого дня уверенное лидерство в абсолюте захватил экипаж «КамАЗ-мастер» Богдана Каримова и Дмитрия Никитина. На Can-Am Maverick R XRS они создали солидный задел, опережая ближайших преследователей из ATVARMOR Racing почти на семь минут. Казалось, интрига угасла, но финальный день преподнёс свои сюрпризы.
Экипажи Павла Журавлёва и Егора Охотникова, а также Андрея Бокши и Ивана Безденежных на четвёртом спецучастке бросились отыгрывать упущенное накануне. Шанс им дала техника: у лидирующего Can-Am Каримова заклинило термостат, мотор начал перегреваться, не позволяя выжимать газ в полную силу. На СУ4 челнинцы уступили соперникам три минуты. После короткого визита в сервисный парк перед СУ5, на финальном спецучастке развернулась настоящая «снежная битва» за золото. Андрей Бокша атаковал без оглядки, сократив отставание ещё на пару минут, но этого не хватило, чтобы догнать экипаж «синей армады». В итоге Богдан Каримов и Дмитрий Никитин, удержав полутораминутный перевес, поднялись на высшую ступень подиума.
«Очень интересные были два дня: скоростные узкие трассы, где требуется высокая концентрация и надо ехать в ритме. Рабочие спецучастки: закрученные повороты, кочки, места, где можно было вылететь в деревья. Очень разнообразная трасса, и была задача ехать стабильно и довезти машину до финиша. Старались держать высокий темп. У нас правда были технические неисправности: у автомобиля сегодня заклинило термостат, и двигатель начал греться, не давая развивать скорость. Но у нас был запас времени после вчерашнего дня, мы этим воспользовались, смогли сохранить преимущество, не навредили машине и довезли её до финиша. Получилось классное соревнование, была высокая борьба и мы благодарим организаторов за предоставленную возможность. Конечно, багги шустрее привычных для меня КамАЗов, и она позволяет ехать быстро, но тут главное не переборщить со скоростью, чтобы не перевернуться», — отметил Богдан Каримов.
Пилоты ATVARMOR Racing оккупировали оставшиеся места на пьедестале: серебро взяли Андрей Бокша и Иван Безденежных, бронза досталась Павлу Журавлеву и Егору Охотникову (отставание от лидера — 5,5 минуты).
Четвёртую строчку абсолюта занял воронежский экипаж Максима Дейкина и Кирилла Изотова, которому не очень везёт второй день: технические проблемы, а также дружба с местными сугробами, не позволили показать все возможности экипажа и техники. Замкнула пятерку сильнейших Анастасия Нифонтова с Антоном Николаевым на более тяжелом автомобиле класса Т3. Именно в классе Т3, где представлена техника уровня чемпионата России, «Хрюн» (Can-Am Maverick Max Анастасии Нифонтовой) совершил победный рывок, завоевав золото. Серебро у Алексея Федорова и Юрия Андронова, бронза — у Ивана Леонова и Руслана Оруджова.
В классе серийных автомобилей Т2 царило гордое одиночество. Porsche Cayenne S Виталия Ларионова и Екатерины Ковалевой прошел проверку снегами на «отлично»: «Кайен» ревел, застревал, но добрался до финиша без поломок, заняв восьмое место в абсолюте.
В зачёте «рейд-спорт» безоговорочно доминировал коломенский пилот Богдан Вавренюк. Его ГАЗ-67 почти на час опередил экипаж Сергея Соболева и Максима Морозова, выступающий на серьёзно доработанном к сезону автомобиле.
Параллельно со взрослыми баталиями на снежной трассе кипели свои страсти. Юные покорители бездорожья от 7 до 13 лет почти три часа выясняли отношения на кроссовой трассе на своих одноместных, но от этого не менее сильных, машинках, только кажущимися игрушечными. Показательные выступления стали отличной тренировкой перед серьёзными стартами. А для Николая Чагина, который отмечал в этот день 13-летие, настоящим подарком стали не только сладкие призы, но и поздравление от звёздного штурмана команды «КамАЗ-мастер» Александра Куприянова.