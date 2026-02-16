«Снежная битва-2026»: «КамАЗ-мастер» выиграл гонку в Подмосковье

В 2026 году баха получила статус чемпионата Московской области и, можно сказать, приняла эстафету легендарного «Северного леса». Снежные трассы, коварные ледовые участки и перепады температур — от почти плюсовой отметки до крепкого минуса — обеспечили участникам полный спектр зимних приключений.

По итогам первого дня уверенное лидерство в абсолюте захватил экипаж «КамАЗ-мастер» Богдана Каримова и Дмитрия Никитина. На Can-Am Maverick R XRS они создали солидный задел, опережая ближайших преследователей из ATVARMOR Racing почти на семь минут. Казалось, интрига угасла, но финальный день преподнёс свои сюрпризы.

Экипажи Павла Журавлёва и Егора Охотникова, а также Андрея Бокши и Ивана Безденежных на четвёртом спецучастке бросились отыгрывать упущенное накануне. Шанс им дала техника: у лидирующего Can-Am Каримова заклинило термостат, мотор начал перегреваться, не позволяя выжимать газ в полную силу. На СУ4 челнинцы уступили соперникам три минуты. После короткого визита в сервисный парк перед СУ5, на финальном спецучастке развернулась настоящая «снежная битва» за золото. Андрей Бокша атаковал без оглядки, сократив отставание ещё на пару минут, но этого не хватило, чтобы догнать экипаж «синей армады». В итоге Богдан Каримов и Дмитрий Никитин, удержав полутораминутный перевес, поднялись на высшую ступень подиума.