Страховщики внесли грузовики и автобусы в «красную зону» ОСАГО

Так, по данным страховщиков, в прошлом году самым рискованным видом транспорта оказались автобусы — убыточность этой категории достигла 116,07%, а общая сумма выплат достигла 5,55 млрд рублей при сборах 4,78 млрд рублей.

Ещё хуже дела обстоят с трамваями и троллейбусами. Подсчитано, что их убыточность по «автогражданке» достигла 164,29% и 201,74%, а общая сумма выплат — 173,5 млн и 78 млн рублей соответственно.

Рискованными признаны грузовые автомобили массой более 3,5 тонн. Уровень выплат достиг 94,97%, до 23,26 млрд рублей.