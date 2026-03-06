Таксистам запретят поднимать цены в сложных условиях

Таксистам запретят поднимать цены в сложных условияхАгрегаторам ограничат наценки в непогоду, по ночам и в праздники
По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сегодня основным агрегатором на рынке является компания «Яндекс», которая использует так называемый «повышающий коэффициент», который мотивирует водителей выходить на линию. Используется он в условиях повышенного спроса и умножается на базовую стоимость поездки, из-за тарифы для пассажиров резко подскакивают.
Антимонопольщики отмечают, что в ряде случаев цены на услуги перевозчиков могут вырасти в три раза.
«При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента», — отметили в ведомстве.
Представители бизнеса оценивают возможное нововведение негативно, так как ограничения приведут к тому, что перевозчикам невыгодно будет выходить на линию в мощные снегопады или по праздникам. В результате резко вырастет дефицит водителей и время ожидания машин, а цены всё равно будут расти.
«Зимой — это снегопады, гололед, нечищеные дороги и дворы, что приводит к замедлению движения. В таких условиях водитель тратит больше времени и топлива на выполнение одного заказа и за тот же период может выполнить меньше поездок. Изменение цены компенсирует это снижение производительности и дополнительные расходы», — подчеркнули представители агрегатора «Максим».