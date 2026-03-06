Таксистам запретят поднимать цены в сложных условиях

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сегодня основным агрегатором на рынке является компания «Яндекс», которая использует так называемый «повышающий коэффициент», который мотивирует водителей выходить на линию. Используется он в условиях повышенного спроса и умножается на базовую стоимость поездки, из-за тарифы для пассажиров резко подскакивают.

Антимонопольщики отмечают, что в ряде случаев цены на услуги перевозчиков могут вырасти в три раза.

«При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента», — отметили в ведомстве.