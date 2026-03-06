АвтоВАЗ прокомментировал переход на сокращённую рабочую неделю

Ранее на АвтоВАЗе анонсировали старт производства Lada Vesta Sport. Как стало известно Quto.ru, модель получила ряд технических обновлений.

Кроме того, в феврале АвтоВАЗ запатентовал мемный товарный знак. Волжский автозавод подал заявку на регистрацию логотипа «Можно, а зачем?». Ранее именно этой фразой директор предприятия по продуктам Олег Груненков ответил на вопрос, почему Lada не делает автомобили, как BMW. Сам слоган мгновенно завирусился в Сети, где стал мемом. Теперь же в открытой базе Федерального института промышленной собственности появилась соответствующая заявка.