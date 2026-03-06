Новости
Опубликовано 06 марта 2026, 10:09
1 мин.

АвтоВАЗ прокомментировал переход на сокращённую рабочую неделю

Сообщения о проблемах предприятия названы фейком
АвтоВАЗ прокомментировал переход на четырехдневку. Волжский автозавод сообщил Quto.ru, что ранее появившаяся в ряде Telegram-каналов информация о переходе на сокращённую рабочую неделю не соответствует действительности.
АвтоВАЗ прокомментировал переход на сокращённую рабочую неделю
РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Никаких планов по переходу на сокращенную рабочую неделю у АвтоВАЗа нет, коллектив предприятия продолжит нормальную пятидневную работу с полной оплатой своего труда. Подобные ложные сообщения дестабилизируют обстановку в трудовых коллективах и наносят реальный ущерб отечественной промышленности, которая развивается в условиях беспрецедентных внешних вызовов», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Материалы по теме

Ранее на АвтоВАЗе анонсировали старт производства Lada Vesta Sport. Как стало известно Quto.ru, модель получила ряд технических обновлений.

Кроме того, в феврале АвтоВАЗ запатентовал мемный товарный знак. Волжский автозавод подал заявку на регистрацию логотипа «Можно, а зачем?». Ранее именно этой фразой директор предприятия по продуктам Олег Груненков ответил на вопрос, почему Lada не делает автомобили, как BMW. Сам слоган мгновенно завирусился в Сети, где стал мемом. Теперь же в открытой базе Федерального института промышленной собственности появилась соответствующая заявка.