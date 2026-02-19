АвтоВАЗ запатентовал мемный товарный знак

Судя по документу, заявка распространяется на автомобили и запчасти, а также игрушки, изделия из кожи, головные уборы, одежду и обувь, безалкогольные напитки, в том числе пиво, также под слоганом могут быть организованы спортивные мероприятия и поставлены шоу.

Сам производитель отмечает, что фраза была вырвана из контекста, а сам Груненков имел в виду отсутствие у АвтоВАЗа планов по выходу в премиальный сегмент.