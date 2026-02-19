АвтоВАЗ запатентовал мемный товарный знак

АвтоВАЗ запатентовал мемный товарный знакАвтопроизводитель намерен заняться выпуском мерча
Судя по документу, заявка распространяется на автомобили и запчасти, а также игрушки, изделия из кожи, головные уборы, одежду и обувь, безалкогольные напитки, в том числе пиво, также под слоганом могут быть организованы спортивные мероприятия и поставлены шоу.
Сам производитель отмечает, что фраза была вырвана из контекста, а сам Груненков имел в виду отсутствие у АвтоВАЗа планов по выходу в премиальный сегмент.
Ранее стало известно, что новый кроссовер Azimut получит уникальное для Lada оснащение. На Волжском автозаводе продолжают готовиться к запуску нового кроссовера. В частности, на предприятии проводится масштабная модернизация сварочного производства, а одним из основных этапов является внедрение технологии лазерной сварки, что позволит оборудовать отечественные автомобили новыми опциями.
Тем временем руководство АвтоВАЗа ожидает падения продаж автомобилей Lada на российском рынке по итогам февраля. По словам президента компании Максима Соколова, в этом месяце спрос на отечественные автомобили сократится более чем на 15% от запланированного, а дилеры реализуют порядка 20 000 автомобилей.