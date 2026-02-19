В России объявлены сроки появления автомобилей Volga в продаже

«Проект направлен на организацию производства современных престижных автомобилей, развитие российской инженерной школы и формирование отечественной компонентной базы. На пути последовательного развития проекта команда бренда Volga провела глубокий анализ технологий ведущих китайских автопроизводителей, что дало возможность выбрать наиболее перспективные международные решения и в будущем создать на их базе собственные инновационные разработки», — сообщили в компании.

Модельный ряд марки будет включать в себя седан, а также два кроссовера. Уточняется, что они будут оборудованы современными системами безопасности и опциями комфорта, а полный пакет обогревов будет входить в базовое оснащение.