Москвич объявил старт продаж двух новых моделей

Более доступный М70 предложен россиянам в комплектациях Драйв и Ультра. Моторная гамма включает 1,5-литровый наддувный двигатель на 150 сил и 200-сильный агрегат объёмом 2,0 литра соответственно. С первым сочетается 7-ступенчатый «робот», со вторым — 9-диапазонный «автомат», привод — передний.

Более крупный М90 должен стать флагманом модельного ряда отечественной марки. Такие машины россиянам предложены в единственной комплектации Ультимейт, а в движение их приводит безальтернативный 2,0-литровый 200-сильный турбомотор, работающий в связке с автоматической коробкой передач и полным приводом.