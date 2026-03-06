Москвич объявил старт продаж двух новых моделей

Москвич объявил старт продаж двух новых моделейВ дилерских центрах марки появились кроссоверы семейства М
Более доступный М70 предложен россиянам в комплектациях Драйв и Ультра. Моторная гамма включает 1,5-литровый наддувный двигатель на 150 сил и 200-сильный агрегат объёмом 2,0 литра соответственно. С первым сочетается 7-ступенчатый «робот», со вторым — 9-диапазонный «автомат», привод — передний.
Более крупный М90 должен стать флагманом модельного ряда отечественной марки. Такие машины россиянам предложены в единственной комплектации Ультимейт, а в движение их приводит безальтернативный 2,0-литровый 200-сильный турбомотор, работающий в связке с автоматической коробкой передач и полным приводом.
Стоимость Москвич М70 на российском рынке начинается от 2 689 000 рублей, М90 — от 3 855 000 рублей. Все цены указаны с учётом спецпредложений.
В конце февраля сообщалось, что в Москве стартовал производство новых автомобилей. Столичный завод Москвич начал серийный выпуск машин с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Сообщается, что это техника компании EVM под маркой UMO (Urban City Mobile), а технологическим партнёром проекта стал «Яндекс».