Опубликовано 06 марта 2026, 11:45
Москвич объявил старт продаж двух новых моделей

В дилерских центрах марки появились кроссоверы семейства М
Москвич объявил старт продаж двух крутых кроссоверов. Отечественный автопроизводитель сообщил о появлении в дилерских центрах марки моделей М70 и М90. Производство автомобилей на заводе в Москве стартовало в декабре 2025 года.
Москвич

Более доступный М70 предложен россиянам в комплектациях Драйв и Ультра. Моторная гамма включает 1,5-литровый наддувный двигатель на 150 сил и 200-сильный агрегат объёмом 2,0 литра соответственно. С первым сочетается 7-ступенчатый «робот», со вторым — 9-диапазонный «автомат», привод — передний.

Более крупный М90 должен стать флагманом модельного ряда отечественной марки. Такие машины россиянам предложены в единственной комплектации Ультимейт, а в движение их приводит безальтернативный 2,0-литровый 200-сильный турбомотор, работающий в связке с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Стоимость Москвич М70 на российском рынке начинается от 2 689 000 рублей, М90 — от 3 855 000 рублей. Все цены указаны с учётом спецпредложений.

В конце февраля сообщалось, что в Москве стартовал производство новых автомобилей. Столичный завод Москвич начал серийный выпуск машин с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Сообщается, что это техника компании EVM под маркой UMO (Urban City Mobile), а технологическим партнёром проекта стал «Яндекс».