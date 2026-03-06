Новости
Опубликовано 06 марта 2026, 16:38
1 мин.

Названы последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

Эксперты считают, что сильнее всего пострадают от нововведений сами пассажиры
Эксперт Иванов раскрыл последствия ограничения цен на такси. Российские власти обсуждают возможность введения запрета на повышающие коэффициенты для пассажирских перевозок в сложных условиях. По мнению депутатов, пассажиры жалуются на слишком дорогие поездки в снегопады и праздники. Тем не менее, в беседе с IZ.RU владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов объяснил, почему ограничивать тарифы — идея не лучшая.
Названы последствия ограничений на тарифы такси в непогоду
РИА Новости / Алексей Филиппов

Эксперт отметил, что введение повышающих коэффициентов — это не попытка увеличить прибыль агрегаторов, а стимул для водителей выходить на линию во время праздников, снегопадов и ураганов.

«В условиях резкого роста спроса ограничение тарифов может привести к дефициту машин на линии. Сейчас повышающий коэффициент в некоторых регионах может достигать трёхкратного значения и выше, что сигнализирует о дисбалансе между количеством заказов и доступных водителей. Если этот механизм убрать, водители могут просто отказаться выходить на линию в сложных условиях», — считает Иванов.

Материалы по теме

Он также напомнил, что сегодня отрасль и без того испытывает давление из-за роста цен на топливо, подорожания машин и новых требований по их локализации. Всё это может вынудить до 200 тысяч водителей уйти из перевозок.

«В итоге пострадает конкуренция, а для пассажиров главным итогом станет не дешёвая, а недоступная поездка. Поэтому, на мой взгляд, вместо “заморозки” цен правильнее было бы работать над прозрачностью их формирования», — заключил эксперт.