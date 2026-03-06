Названы последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

Названы последствия ограничений на тарифы такси в непогодуЭксперты считают, что сильнее всего пострадают от нововведений сами пассажиры
Эксперт отметил, что введение повышающих коэффициентов — это не попытка увеличить прибыль агрегаторов, а стимул для водителей выходить на линию во время праздников, снегопадов и ураганов.
«В условиях резкого роста спроса ограничение тарифов может привести к дефициту машин на линии. Сейчас повышающий коэффициент в некоторых регионах может достигать трёхкратного значения и выше, что сигнализирует о дисбалансе между количеством заказов и доступных водителей. Если этот механизм убрать, водители могут просто отказаться выходить на линию в сложных условиях», — считает Иванов.
Он также напомнил, что сегодня отрасль и без того испытывает давление из-за роста цен на топливо, подорожания машин и новых требований по их локализации. Всё это может вынудить до 200 тысяч водителей уйти из перевозок.
«В итоге пострадает конкуренция, а для пассажиров главным итогом станет не дешёвая, а недоступная поездка. Поэтому, на мой взгляд, вместо “заморозки” цен правильнее было бы работать над прозрачностью их формирования», — заключил эксперт.