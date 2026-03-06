Названы последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

Эксперт отметил, что введение повышающих коэффициентов — это не попытка увеличить прибыль агрегаторов, а стимул для водителей выходить на линию во время праздников, снегопадов и ураганов.

«В условиях резкого роста спроса ограничение тарифов может привести к дефициту машин на линии. Сейчас повышающий коэффициент в некоторых регионах может достигать трёхкратного значения и выше, что сигнализирует о дисбалансе между количеством заказов и доступных водителей. Если этот механизм убрать, водители могут просто отказаться выходить на линию в сложных условиях», — считает Иванов.