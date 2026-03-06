В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

Комплектации Драйв стоимостью от 2 499 000 рублей дополнительно положены двухзонный климат-контроль с ароматизацией салона, электропривод крышки багажника, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона. Водительское кресло здесь получило электрические регулировки настроек, а задние сиденья — подогрев. Кроме того, диагональ экрана мультимедиа увеличена до 15,6 дюйма.

Топовой комплектации Стиль, помимо прочего, положены вентиляция передних кресел, улучшенная шумоизоляция, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках, акустика с 8 динамиками. Всё это оценивается в 2 649 000 рублей.