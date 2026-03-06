Новости
Опубликовано 06 марта 2026, 13:57
1 мин.

В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

Продажи нового поколения C5 начнутся в ближайшее время
Omoda объявила российские цены на новый эффектный кроссовер. Китайский автопроизводитель продолжает готовиться к старту продаж нового поколения кросс-купе С5 на российском рынке. В преддверии скорого появления автомобиля в шоурумах марки стали известны все подробности о комплектациях модели. Россиянам она будут предложена в версиях Актив, Драйв и Стиль.
В движение автомобиль приводит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — передний.

Стандартное оснащение новинки включает виртуальную панель приборов, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, поддержку интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, задние датчики парковки, камеру заднего вида, полностью светодиодную оптику.

Цены на новый Omoda C5 в России будут начинаться от 2 349 000 рублей.

Комплектации Драйв стоимостью от 2 499 000 рублей дополнительно положены двухзонный климат-контроль с ароматизацией салона, электропривод крышки багажника, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона. Водительское кресло здесь получило электрические регулировки настроек, а задние сиденья — подогрев. Кроме того, диагональ экрана мультимедиа увеличена до 15,6 дюйма.

Топовой комплектации Стиль, помимо прочего, положены вентиляция передних кресел, улучшенная шумоизоляция, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках, акустика с 8 динамиками. Всё это оценивается в 2 649 000 рублей.