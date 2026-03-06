Прибыль агрегаторов такси в России предложено ограничить

В частности, первый зампред сенатского комитета по экономической политике Иван Абрамов отметил, что сегодня агрегаторы зарабатывают на каждой поездке до 30%. При этом колоссальные средства «не вкладываются в экономику страны».

«Такси — давно не роскошь, а обыденное средство передвижения. А потому все манипуляции в этой сфере, направленные на извлечение суперприбыли, нужно исключать», — заявил политик.